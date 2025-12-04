En su décima edición, Expodefensa 2025 volvió a consolidarse como el escenario más importante de seguridad y tecnología militar en la región.

Más de 240 expositores provenientes de 30 países se dieron cita en Corferias, Bogotá, presentado avances en inteligencia artificial, sistemas aéreos no tripulados, simulación, comunicaciones tácticas, aeronaves, vehículos blindados y desarrollos en ciberdefensa.

En medio de ese ambiente cargado de innovación y demostraciones tecnológicas, EL HERALDO dialogó con la coronel Nilssen Janeth Gutiérrez Suárez, gerente de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC) y una de las voces más autorizadas del país en materia de transformación digital militar.

Gutiérrez Suárez es ingeniera electricista, con 28 años de servicio en la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), donde ha liderado la transformación tecnológica de la institución.

Un escaparate del mundo para Colombia

Para la coronel, Expodefensa es una oportunidad doble para la Fuerza Pública: exhibir las capacidades nacionales y, al mismo tiempo, conocer de primera mano las tendencias tecnológicas globales que están moldeando la defensa del futuro.

“Este evento es muy importante porque permite mostrar lo que estamos desarrollando en investigación, innovación y tecnología aplicada a la defensa. Pero también nos da la posibilidad de explorar qué está pasando en el mundo”, asegura.

Con más de 240 compañías extranjeras presentes, explica, las fuerzas militares pueden comparar su avance con estándares internacionales y evaluar qué tecnologías son necesarias para fortalecer su propio desarrollo.

CODALTEC, el cerebro tecnológico del sector defensa

Como gerente de la corporación, Gutiérrez Suárez lidera uno de los eslabones clave del ecosistema de innovación militar colombiano. CODALTEC es coorganizador de Expodefensa junto con Corferias y el Ministerio de Defensa, pero también cumple un papel fundamental como desarrollador tecnológico del país.

“Tenemos la obligación de mostrar qué estamos haciendo como industria nacional. No buscamos competir con potencias que llevan décadas de ventaja, pero sí fortalecer nuestra autonomía y capacidades propias”, explica.

CODALTEC trabaja de la mano con otras industrias militares —Cotecmar, CIAC e Indumil— para recibir, adaptar y aplicar la transferencia de tecnología que llega al país a través de adquisiciones estratégicas, como nuevas aeronaves o sistemas de vigilancia.

Simulación, realidad virtual y realidad aumentada: la carta fuerte del país

Entre las capacidades que más resalta la coronel está el avance colombiano en simulación militar. Explica que CODALTEC y las Fuerzas Militares están creando entornos virtuales que permiten entrenar unidades completas en escenarios complejos sin arriesgar personal ni recursos.

“Tenemos diseños en realidad virtual y realidad aumentada que permiten entrenarse en ambientes controlados. Aunque están pensados para defensa, pueden aplicarse también a otros sectores”, afirma.

Este tipo de tecnología ya se utiliza en entrenamientos tácticos, operaciones aéreas, manejo de crisis y preparación para misiones urbanas.

Expodefensa 2025 exhibe varios de estos simuladores, que han captado la atención de delegaciones extranjeras por su capacidad de adaptarse a las necesidades particulares de cada fuerza o institución.

Un ecosistema tecnológico en crecimiento

La coronel concluye con optimismo sobre el rumbo del país: “Tenemos hombres entrenados, ingenieros capacitados y ahora estamos integrando academia, empresa privada, sociedad civil, gobierno y sector defensa. Esa quíntuple hélice está generando un ecosistema propicio para avanzar hacia un nivel superior”.

Aunque reconoce que Colombia aún no está entre los gigantes de la industria militar, asegura que la ruta está clara: “Vamos con la mira puesta en ser un referente en el hemisferio”.