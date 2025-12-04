La “lista de infieles” es una reciente tendencia en redes sociales, cuyo origen se dio en Perú pero se replicó rápidamente en Colombia.

Esta dinámica viral ha desatado una fuerte polémica en el país,luego de que cientos de usuarios comenzaran a compartir formularios y hojas de cálculo donde se exponen datos personales de supuestos hombres infieles.

Expertos del Derecho han manifestado su preocupación por esta tendencia, que traería implicaciones legales. Por su parte, la abogada Laura Mateur señaló, a través de su cuenta de TikTok, que llenar o compartir este formulario trae consecuencias legales para quienes incurran en ello.

“Un consejo jurídico para todas las que están llenando el Registro Nacional de Infieles o RNI: no lo hagas”, enfatizó la jurista, explicando que este tipo de listas constituyen una tabla pública con información personal y, en algunos casos, datos sensibles, lo que representa una violación a la normativa colombiana de protección de datos.

Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre empezó a circular un enlace que permitía a cualquier persona diligenciar un formulario con información de un presunto “infiel”, e incluso adjuntar sus fotografías.

Entre los datos solicitados se incluían nombre completo, orientación sexual, dirección de domicilio, redes sociales, ocupación, edad, motivo de la ruptura, descripción física e incluso recomendaciones para su próxima pareja.

Sobre esta situación, la abogada Amateur advirtió que publicar detalles íntimos, orientación sexual o fotografías sin autorización puede concluir en investigaciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de velar por el manejo adecuado de datos personales.

“Empieza como chistoso y después se vuelve complicado”, agregó la abogada. Asimismo hizo un llamado a quienes crearon o gestionaron dichos listados para que busquen asesoría jurídica, ya que están expuestos a posibles sanciones.