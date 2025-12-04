El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, advirtió sobre las pesquisas contra el general Juan Miguel Huertas, señalado de presuntos vínculos con las disidencias de alias Calarcá, que “no toleraremos a un traidor”.

Leer más: Video: patrullera se lanzó en uniforme a una piscina para salvar a una niña que se ahogaba

Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército (Coper), por ahora continúa oficialmente en su cargo pese al fallo disciplinario de la Procuraduría que ordena suspenderlo por tres meses. Esto porque el oficial tramitó un permiso de cinco días para aplazar la ejecución de la sanción.

Lea acá: Interpol expidió circular roja contra presunta responsable de la muerte de dos menores intoxicadas con talio en Bogotá

El jefe de la cartera de seguridad señaló al respecto en el debate de control político del pasado miércoles en la plenaria del Senado: “La Procuraduría está revisando y dice: ‘¿Qué le investigo aquí disciplinariamente si eso ocurrió cuando estaba retirado?’ Pero nosotros evaluaremos, y si no genera confianza, lo retiraremos sin duda alguna”.

Y concluyó: “Sin él no podríamos estar dando este debate y entregando las respuestas que el país necesita, porque no toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte”.

No olvide leer: Las encuestas dicen que el amor por la fuerza pública ha subido: Petro