BOGOTÁ. Durante la ceremonia este jueves de graduación y ascenso de oficiales de la Escuela Militar José María Córdova de la capital del país, el presidente Gustavo Petro saludó la favorabilidad de la fuerza pública en las encuestas recientes.

“El nivel de popularidad en las encuestas del Ejército y la Policía sube, cuando sube el cariño de una población hacia su fuerza pública aparece lo que se llama la moral, que es la capacidad que tiene uno de hacer sacrificios por los demás, lo cual es difícil porque lo que nos están enseñando es lo contrario: que solo hay que sacrificarse por uno mismo”, sostuvo el mandatario.

Agregó en este sentido que “las banderas son símbolos de la gente, detrás de cada símbolo lo que está es la gente y nunca hay que olvidar eso, si se defiende una bandera lo que se defiende es la gente, y en este caso lo que hay que defender es la gente de Colombia”.

Y concluyó que “el grado de amor por la fuerza pública en este gobierno ha subido, y eso es un éxito”.

Se trata de la ceremonia de graduación y ascenso de 200 oficiales pertenecientes al curso Capitán Hugo Rafael Moncada Gómez. De esta promoción hacen parte 197 oficiales colombianos y tres oficiales de nacionalidad panameña.

Posteriormente, el jefe de Estado, desde la Escuela Militar Marco Fidel Suárez, en Cali, encabezará la ceremonia de ascenso de 186 nuevos subtenientes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El ascenso corresponde a 127 integrantes del Curso Regular número 98 y 59 del Curso Administrativo número 51, para un total de 135 hombres y 51 mujeres que culminan su proceso de formación. Entre ellos se encuentran tres graduandos pertenecientes a minorías étnicas, incluida la alférez Hailef Martínez, quien se convertirá en la primera oficial wayuu en la historia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Y la jornada incluirá además el reconocimiento a dos oficiales que recibirán la Medalla Militar Francisco José de Caldas, distinción otorgada a quienes alcanzan los más altos desempeños académicos en las escuelas de formación militar.