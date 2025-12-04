La historia de una patrullera de la Policía Nacional se volvió viral en las redes sociales luego de salvar a una menor de edad que se ahogaba.

El hecho ocurrió en La Pintada, Antioquia, donde la menor cayó accidentalmente a una piscina en pleno evento comunitario.

Mientras los asistentes disfrutaban de la jornada por el Día Internacional de la Discapacidad, la patrullera Stefanny Zapata, integrante del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, reaccionó de inmediato al escuchar los gritos de auxilio.

X @PoliciaColombia La patrullera Stefanny Zapata se lanzó a la piscina para salvar a una niña

Las cámaras de seguridad captaron cómo, en solo segundos, dejó a un lado parte de su equipo y se lanzó al agua sin dudarlo para evitar una tragedia. Gracias a su intervención, la niña fue puesta a salvo ilesa.

La Policía Nacional destacó la acción como un ejemplo de compromiso y humanidad.

“La Patrullera Stefanny Zapata salvó la vida de una niña que se estaba ahogando durante una jornada institucional. Se lanzó al agua sin dudar, la rescató y le brindó primeros auxilios”, explicó la institución.

Heroísmo en La Pintada, #Antioquia.



La Patrullera Stefanny Zapata salvó la vida de una niña que se estaba ahogando durante una jornada institucional.



Se lanzó al agua sin dudar, la rescató y le brindó primeros auxilios.



Su acción rápida y valiente recuerda que proteger la vida… pic.twitter.com/5Yqhe9AF6r — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) December 4, 2025

“Héroes sin capa”, “Gracias por actuar tan rápido”, “Excelente labor policial”, fueron algunos de los mensajes que le dejaban los usuarios en el video.

“Escucho a personas que gritan y sin pensar salí corriendo y con celular y todo me lancé para sacar a la niña”, contó la patrullera. La niña ahora está estable y junto a su familia.