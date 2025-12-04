La historia de una patrullera de la Policía Nacional se volvió viral en las redes sociales luego de salvar a una menor de edad que se ahogaba.
Menor que asesinó a Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo, pero en octubre obtuvo “libertad vigilada”
Video: Así fue como un policía en bicicleta enfrentó a los atracadores que asesinaron a Jean Claude Bossard
Debate por infiltraciones de ‘Calarcá’ desata fuerte enfrentamiento entre Valencia y Cepeda
El hecho ocurrió en La Pintada, Antioquia, donde la menor cayó accidentalmente a una piscina en pleno evento comunitario.
Mientras los asistentes disfrutaban de la jornada por el Día Internacional de la Discapacidad, la patrullera Stefanny Zapata, integrante del Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, reaccionó de inmediato al escuchar los gritos de auxilio.
Las cámaras de seguridad captaron cómo, en solo segundos, dejó a un lado parte de su equipo y se lanzó al agua sin dudarlo para evitar una tragedia. Gracias a su intervención, la niña fue puesta a salvo ilesa.
La Policía Nacional destacó la acción como un ejemplo de compromiso y humanidad.
“La Patrullera Stefanny Zapata salvó la vida de una niña que se estaba ahogando durante una jornada institucional. Se lanzó al agua sin dudar, la rescató y le brindó primeros auxilios”, explicó la institución.
“Héroes sin capa”, “Gracias por actuar tan rápido”, “Excelente labor policial”, fueron algunos de los mensajes que le dejaban los usuarios en el video.
“Escucho a personas que gritan y sin pensar salí corriendo y con celular y todo me lancé para sacar a la niña”, contó la patrullera. La niña ahora está estable y junto a su familia.