El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya había confirmado que los involucrados en el asesinato del barranquillero Jean Claude Bossard estaban siendo buscados por varias alertas de atracos en la zona donde intentaron robar al joven de 29 años.

Este jueves, dos días después del hecho en el cual murió el barranquillero, que dejó a uno de los dos delincuentes muerto y al otro, un menor de 16 años de edad, capturado, el mismo alcalde dio a conocer nueva información.

Galán aseguró que el menor de edad, al que le fueron imputados los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, las tres conductas agravadas; y falsedad marcaria, había sido capturado en el mes de mayo y luego fue liberado el pasado octubre.

“En mayo pasado la Policía de Bogotá ya había capturado por hurto calificado, al menor que asesinó a Jean Claude Bossard, pero fue sancionado con una medida de libertad vigilada y cometió el homicidio mientras cumplía esa sanción”, se lee en una publicación del alcalde Galán.

También agregó: “La decisión judicial, además, decidió no incluir al menor en un programa de justicia restaurativa cuyo propósito es evitar, precisamente, que este tipo de reincidencias ocurran. Es urgente que como país demos la discusión para evitar la reincidencia y garantizar que este tipo de crímenes no sigan sucediendo”.

Una cámara de seguridad captó el momento en que un policía que se movilizaba enb icicleta enfrentó a los atracadores que acababan de asesinar a Jean Claude Bossard—nacido en Bogotá, pero criado en Barranquilla, ciudad a la que llegó con sus padres cuando tenía cuatro años de edad— por robarle el celular en el norte de Bogotá, el pasado martes 2 de diciembre.

Fue a la 1:20 de la tarde cuando el uniformado de la Policía se alertó por unos disparos que se escucharon en la avenida 19 con calle 108, donde dos delincuentes en motocicleta abordaron a Jean Claude Bossard, de 29 años, para atracarlo, pero este opuso resistencia y en medio del forcejeo con uno de los asaltantes recibió dos impactos de bala mortales.

En el video se ve al patrullero conduciendo una bicicleta sobre el andén, dirigiéndose a la zona donde se escucharon los disparos, cuando de pronto observa una motocicleta color naranja en la que se movilizaban los delincuentes.

Sin dudarlo, el policía se bajó de la bicicleta, desenfundó su arma de dotación, corrió hacia la vía y disparó contra los atracadores, que iban a alta velocidad. Logró impactar a uno de los delincuentes, que murió debido a la gravedad de la herida.