El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, envió en las últimas horas una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, solicitándole información sobre el “funcionario colombiano 3″, que aparece en el acuerdo que Corficolombiana firmó en medio del caso Odebrecht.

Cabe recordar que José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, conoció y aprobó los pagos de al menos 28 millones de dólares en coimas, según indica el acuerdo de enjuiciamiento diferido que la empresa firmó con el Distrito de Maryland y la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia.

Melo fue condenado a once años de prisión en 2019 por los delitos de cohecho y celebración indebida de contratos, sin embargo, negó estar involucrado en los hechos de los que se le acusa.

“De ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno de Colombia”, manifestó en su momento.

En ese sentido, la filial del grupo Aval reconoció en agosto de 2023, ante la Comisión de Valores (SEC), su complicidad con Odebrecht y su responsabilidad en el pago de sobornos en Colombia, para la adjudicación de la ruta Ocaña-Gamarra, del segundo tramo de la Ruta del Sol.

Idárraga, quien también es secretario de Transparencia de la Presidencia, indicó que espera conocer quién fue ese empleado que hizo dicho acuerdo por las coimas.

El oficio de dos páginas, que envió el ministro de Justicia, solicita “información para la individualización del ‘Funcionario Colombiano 3’ en el marco del acuerdo de enjuiciamiento diferido".