BOGOTÁ. La Procuraduría informó este miércoles en un comunicado que formuló pliego de cargos contra Helén Ortiz Carvajal, Andrés Vergara Ballén y Derly González Ariza, en sus condiciones de secretaria general y coordinadores del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y del Derecho, para 2023, respectivamente, por posibles irregularidades en un proceso de selección para la provisión de tiquetes aéreos para esa entidad.

“La entonces secretaria general habría adjudicado el proceso pese a que, al parecer, el contratista no reunía el requisito de experiencia mínima habilitante requerido en el pliego de condiciones de la contratación, y que, en su oferta, presuntamente presentó precios artificialmente bajos”, se lee.

Agrega el ente de control disciplinario que se cuestiona también a Vergara Ballén, miembro del comité evaluador del proceso de selección y supervisor del contrato, debido a que, al parecer, “habilitó técnicamente al proponente, recomendó técnica y financieramente la adjudicación del referido proceso de selección al cuestionado ofertante y, durante la ejecución del contrato, habría autorizado un pago, pese a las circunstancias ya señaladas y al hecho de que el contratista no habría aplicado el descuento del 12,50 % en la tarifa neta en tiquetes ofrecido en su propuesta”.

Finalmente, el Ministerio Público indicó que formuló cargos a la también supervisora del contrato de suministro, González Ariza, quien, durante la ejecución del contrato, “habría firmado la autorización de los pagos de los meses de febrero a noviembre de 2024, a pesar de que el contratista, al parecer, no aplicó el mencionado descuento establecido en la subasta”.