BOGOTÁ. El Clan del Golfo anunció que se levanta de la mesa de paz debido a que los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, pactaron el pasado martes en la Casa Blanca priorizar las acciones militares y de inteligencia contra tres mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe de estas autodefensas.

Se trata de una suspensión del proceso de paz en Catar con el Gobierno: “Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos”, aseguró en X la organización narcotraficante, agregando que se levantará de la mesa de negociaciones “provisionalmente” mientras sus miembros hacen consultas sobre el pacto de Washington.

“El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”, advierten las denominadas Autodefensas Gaitanistas o Ejército Gaitanista.

El Ejecutivo y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre que iniciaron conversaciones en Doha con miras a un desarme a cambio de beneficios legales.

Petro también acordó con Trump ir tras Iván Mordisco, líder de la principal de las disidencias de las FARC, y alias Pablito, jefe de la guerrilla ELN.