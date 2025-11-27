Al mediodía de este jueves se registró un ataque sicarial en plena vía pública de la ciudad de Popayán, Cauca, que dejó gravemente herido a un teniente coronel del Ejército Nacional.

Lea: Primicia: Fiscalía radicó escrito de acusación contra Carlos Ramón González

El brigadier General Javier Hernando Africano López, comandante de la Tercera División del Ejército, confirmó que la víctima es el oficial Rafael Granados Rueda, perteneciente al Grupo de Operaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3.

Hacia las 12:20 del mediodía, el teniente coronel se movilizaba en un vehículo particular cerca de las casas fiscales cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta que lo atacaron a tiros.

Lea: “El CNE otra vez atacando al Gobierno”: Benedetti tras sanción a la campaña Petro Presidente

Según informó el brigadier General Javier Africano López, el teniente coronel fue baleado cuando se dirigía desde las instalaciones del cantón militar hacia la casa fiscal ubicada en el barrio Champagnat.

Por tratarse de una zona residencial, cercana además a instalaciones militares, el oficial del Ejército pudo ser auxiliado por vecinos del sector que escucharon los disparos y que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Lea: “Quedamos fríos”: Armando Benedetti ante la suspensión del general Juan Huertas y de Wilmar Mejía por los archivos de alias Calarcá

En videos que circulan en redes sociales se aprecian los impactos de bala en el vidrio de la puerta del conductor del vehículo. Uniformados del Ejército llegaron rápidamente al lugar donde terminó estrellado el carro tras el ataque armado y sacaron al oficial herido para llevarlo hasta el Hospital Universitario San José de Popayán.

“La Policía Judicial se encuentra realizando todos los actos que corresponden en esta investigación. Vamos a poner en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación con el fin de poder esclarecer lo sucedido”, dijo el comandante de la Tercera División en un video.