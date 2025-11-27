La Fiscalía General de la Nación informó en la tarde de este jueves a EL HERALDO que radicó escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd.

El ente acusador señala al alto funcionario de los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.

El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, lo destapó la prensa en febrero de 2024 y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.

Otro de los señalados en este proceso es el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según la Fiscalía fue determinante, en coordinación con Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.

