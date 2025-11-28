Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles sobre el feminicidio de la subteniente del Ejército, María Camila Mora, ocurrido el pasado miércoles 26 de noviembre, en el Cantón Militar Norte, en Bogotá.

A eso de las 8:30 de la noche una serie detonaciones de arma de fuego en el parqueadero del batallón Córdoba, ubicado en las instalaciones de la Escuela de Infantería, encendieron las alarmas de los uniformados que estaban de guardia.

Sobre este hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que “personal disponible del servicio de urgencias ESM BASPC13 realiza presencia en el lugar donde sucedieron los hechos para prestar los primeros auxilios encontrando dos cuerpos dentro de vehículo los cuales ya no presentaban signos vitales”.

El agresor fue un capitán del Ejército, llamado Pablo Masmela, quien se quitó la vida luego de cometer el crimen. De acuerdo con las primeras versiones, este hombre atacó a Mora con arma de fuego en la zona del parqueadero de la instalación militar.

La información agregó que, según se pudo establecer, “estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”.

En el hecho, también se encontraba otra subteniente del Ejército, compañera y amiga de Mora, quien se encontraba en la parte posterior del vehículo gris, donde se encontraron los cuerpos.

“Sacó un arma y le disparó en por lo menos cinco ocasiones y posteriormente se quitó la vida”, detalló la testigo a Noticias Caracol.

Además, se conoció que Mora, quien hacía parte del comando de drones, había llegado a Bogotá desde Tolemaida para asistir a un concierto; sin embargo, había estado con su agresor – minutos antes de su muerte – en una cafetería dentro del mismo complejo militar. Mientras que el capitán Masmela se había graduado del curso de comando para ascender al grado de mayor en la Escuela de Infantería.

Asimismo, militares cercanos a la víctima aseguraron que la subteniente Mora habría terminado su relación con capitán Masmela.

¿Qué hallaron en el carro y la habitación del agresor?

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, entregó detalles sobre lo sucedido en el feminicidio y posterior suicidio. De acuerdo con el uniformado, en medio de la diligencia de investigación fue hallada un arma.

“Se trató de un evento desafortunado que se presentó el día de ayer aquí en las instalaciones de nuestra escuela de infantería. Son dos oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental. Estaban en el parqueadero de la escuela y cuando se produjeron unas detonaciones, se revisó qué era lo que había sucedido y se encontraron los cuerpos de las dos personas dentro del vehículo”.

Por su parte, en la habitación del capitán Masmela “se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”.