El ministro de Defensa, mayor general (RA) Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó este jueves el asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido sobre el mediodía en una zona residencial de la capital caucana.

Le puede interesar: Asesinan en Popayán a un coronel del Ejército adscrito a la brigada contra el narcotráfico

El oficial, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, fue atacado a tiros por dos hombres en motocicleta cuando se movilizaba en un vehículo particular cerca de las casas fiscales del sector Champagnat.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro Sánchez calificó el crimen como un ataque directo contra la Fuerza Pública y anunció medidas inmediatas para dar con los autores materiales e intelectuales.

Vea aquí: ‘Bikegirl’, la influencer que murió tras ser arrollada por tractocamión: había “presagiado” su muerte

“El cobarde asesinato de nuestro Teniente Coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune. El repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, ocurrido en Popayán, es un ataque directo a nuestro Ejército y por ende a Colombia”, escribió.

El Ministro informó que se ofrecen hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables. Agregó que se incrementaron las operaciones militares y policiales en la zona para cerrar el cerco contra los delincuentes.

Lea también: Fiscalía abre otra línea de investigación por presunta infiltración de disidencias de ‘Calarcá’

“No descansaremos hasta que los responsables sean ubicados y llevados ante la justicia”, añadió. También expresó solidaridad a la familia del oficial: “A la familia de nuestro oficial, toda nuestra solidaridad, acompañamiento y respeto en este momento doloroso. Honraremos su memoria con resultados contundentes”.

El cobarde asesinato de nuestro Teniente Coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune. El repudiable crimen contra un oficial de nuestra Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, ocurrido en Popayán, es un ataque directo a nuestro Ejército y por ende a Colombia,



Hasta 200… pic.twitter.com/dYDs52yNqj — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 27, 2025

Así ocurrió el ataque contra el uniformado en Popayán

El teniente coronel Granados Rueda, jefe del Departamento de Operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico N.° 3, se desplazaba desde el cantón militar hacia la casa fiscal cuando fue interceptado hacia las 12:20 del mediodía.

De acuerdo con el brigadier general Javier Hernando Africano López, comandante de la Tercera División del Ejército, dos hombres en motocicleta se acercaron al vehículo particular y dispararon en repetidas ocasiones contra el oficial.

Le sugerimos: “El CNE otra vez atacando al Gobierno”: Benedetti tras sanción a la campaña Petro Presidente

Vecinos del barrio, alarmados por las detonaciones, alertaron a las autoridades. En videos difundidos en redes sociales se observan los impactos de proyectil en la puerta del conductor.

Uniformados del Ejército llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al oficial al Hospital Universitario San José de Popayán, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

#ATENCIÓN Se registró un ataque sicarial en las casas fiscales de Popayán, Cauca. La víctima sería un alto oficial del Ejército que se movilizaba en un vehículo particular. El uniformado fue remitido de urgencia a un centro médico. https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/tHgo3v1OkZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2025

Rechazo desde la cúpula militar por el asesinato del teniente coronel

El brigadier general Africano López aseguró que la Policía Judicial adelanta las diligencias correspondientes y que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, condenó el hecho y exaltó la trayectoria del teniente coronel Granados Rueda.

Aquí también: Primicia: Fiscalía radicó escrito de acusación contra Carlos Ramón González

“Un destacado oficial de nuestro Ejército vilmente atacado en la ciudad de Popayán mientras se encontraba en total estado de indefensión. Su muerte es un acto criminal que ofende a la Nación y atenta contra quienes, con honor, consagran su vida a la defensa de Colombia”, señaló.

#DenunciaEJC | Condenamos el asesinato indiscriminado de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido en Popayán, #Cauca, mientras se encontraba en estado de indefensión. Este crimen constituye una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario y a los… pic.twitter.com/pfTMzkZk2H — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2025

Cubides destacó su labor contra organizaciones narcoterroristas y reiteró que las autoridades trabajan de manera articulada para capturar a los responsables. “Desde la Tercera División del Ejército se trabaja de manera articulada con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos y para que se haga justicia con todo el peso de la ley”.