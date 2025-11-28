La audiencia en la que se revisaría el principio de oportunidad de Day Vásquez —exesposa de Nicolás Petro— fue aplazada este jueves debido a ajustes en la agenda del juzgado.

Originalmente programada para las 9:00 a.m., la diligencia fue reprogramada por la secretaría del Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, para el 15 de diciembre a las 2:30 p.m.

El despacho judicial confirmó que enviará el enlace correspondiente para la diligencia virtual.

El objetivo de la audiencia era evaluar la legalidad del beneficio judicial que permitió a Vásquez actuar como testigo clave en el proceso por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro.

En su momento, el abogado Alejandro Carranza, en representación de Nicolás Petro, pidió al tribunal que convoque una audiencia para estudiar la posible suspensión del acuerdo.

Según su argumentación, Vásquez habría incurrido en comportamientos que comprometerían las condiciones materiales que justificaron la firma del principio, entre ellas la conservación de bienes como un vehículo de alta gama y una finca en Tubará, Atlántico, presuntamente adquiridos con recursos no justificados.