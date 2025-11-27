Un fuerte hecho se registró al interior del Cantón Norte, en el norte de Bogotá, en la noche de este miércoles 26 de noviembre, donde fueron encontrados sin vida dos oficiales del Ejército Nacional dentro de un automóvil particular.

Según información preliminar suministrada por el Centro de Educación Militar, las primeras hipótesis apuntan a que un capitán habría atacado con arma de fuego a su compañera sentimental, también oficial, y posteriormente se habría quitado la vida. El caso quedó al descubierto luego de que varios uniformados escucharan disparos y acudieran a ver lo ocurrido.

La mujer fallecida, una teniente, había estado en Tolemaida realizando un reentrenamiento y habría solicitado permiso para asistir a un concierto. Más tarde llegó a la Escuela de Infantería, donde el capitán adelantaba el curso para ascender al grado de mayor.

Asimismo, en un comunicado, la institución manifestó que los hechos estarían relacionados con “situaciones de carácter personal”. Tras la alerta, se activaron los protocolos internos y se notificó a la Policía Nacional, que ahora lidera los actos urgentes y la investigación para establecer las circunstancias exactas de lo sucedido.

“De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal. Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se realizaron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, informó el Ejercito a traves de un comunicado.

A su vez, el Ejército manifestó que se dispuso acompañamiento psicosocial para los familiares de los dos oficiales y expresó sus condolencias por la tragedia.