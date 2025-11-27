El general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, fue capturado el pasado lunes luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención para hacer efectiva la condena en su contra. El exoficial deberá cumplir una pena de siete años y un día por el delito de tráfico de influencias.

En las últimas horas, el Inpec expidió la boleta que formaliza su reclusión, mientras avanzan los trámites para su traslado al lugar asignado por las autoridades penitenciarias.

De acuerdo con la sentencia, el general (r) Palomino intervino ante la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño para solicitar la suspensión de la orden de captura que recaía sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Este hecho llevó al alto tribunal a imponer la condena por tráfico de influencias.

Tras la decisión, Palomino se presentó voluntariamente ante el CTI y publicó un mensaje en su cuenta de X: “Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI (...) Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia”, escribió.

La orden de captura no fue unánime. El magistrado Jorge Caldas, ponente del fallo, presentó un salvamento parcial de voto en el que argumentó que existían fundamentos jurídicos para esperar la ejecutoria de la sentencia, citando, entre otros precedentes, la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional.

Caldas también expresó preocupación por la situación familiar del general (r), quien recientemente perdió a su hijo y tiene a su cuidado a dos nietos menores de edad. Aunque estas circunstancias no configuran la figura de padre cabeza de familia, consideró que debían tenerse en cuenta al evaluar la necesidad de una captura inmediata.

¿Cuál será el lugar de reclusión del general (r) Palomino?

Una vez surtidos los trámites del Inpec, se confirmó que el general (r) Rodolfo Palomino será recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía (CESPO), ubicada en Bogotá. Este centro, adscrito a la Policía Nacional, fue designado como el sitio donde el exdirector deberá cumplir la condena impuesta por la Corte Suprema.

El próximo 4 de diciembre está programada la audiencia en la que se leerá la sentencia completa. Hasta entonces, continúa el proceso administrativo para formalizar completamente su reclusión en el CESPO.