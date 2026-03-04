A cinco días de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro hizo una alocución en la que lanzó duros cuestionamientos contra el proceso electoral en Colombia, refiriéndose a un supuesto fraude, preconteo ilegal y falta de transparencia en el proceso de votación.

Inclusive, el jefe de Estado habló de “impugnar las mesas” para que haya “más claridad” en los comicios.

“Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, es decir lo que dijo la empresa privada que hubo en esa mesa, pero si se impugna, son los jueces de las comisiones escrutadoras los que van a abrir las urnas y contarán los votos para ratificar si lo dicho es cierto. Entre más mesas impugnadas más claridad”, dijo.

Además afirmó que el preconteo es ilegal: “La etapa de preconteo que verán ustedes el domingo, en primer lugar, no es legal en Colombia”, aseguró.

Las imprecisiones del presidente Petro

Sus afirmaciones no solo generan un ambiente de tensión y división en el país en medio de la época electoral, sino que también deslegitima el sistema electoral del país, el cual se ha venido blindando por parte de los órganos de control de la mano con el Gobierno nacional.

Precisamente autoridades electorales y organismos de control se reunieron el pasado 25 de febrero para evaluar posibles riesgos en el proceso tras las denuncias de supuesto fraude electoral reiteradas por Petro.

En esa mesa conjunta asistieron el procurador general, Gregorio Eljach, los ministros de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y del Interior, Armando Benedetti; el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

Jefes de entes de control coincideron en que las inquietudes de Petro son “válidas”, pero esto es distinto a “deslegitimar” las elecciones con señalamientos “de mala fe”.

Exposición del Código Fuente

Pese a que el presidente Petro afirmó en su alocución que el Código Fuente no ha sido entregado, esto no es cierto. El mismo miércoles 25 de febrero, la Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo la exposición del Código Fuente de los softwares de preconteo y escrutinio.

De acuerdo con la entidad, el Código Fuente de un software es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que determinan el comportamiento integral de un sistema. En él se encuentran alojadas las reglas que rigen el funcionamiento informático, definiendo con precisión cómo se capturan, procesan, almacenan y transmiten los datos. En consecuencia, cualquier modificación en las funcionalidades de un sistema requiere, necesariamente, la intervención y actualización de su código fuente.

“La exposición del Código Fuente consiste en la habilitación formal del acceso a este código de la solución informática para el procesamiento electrónico de los datos electorales (preconteo) y la solución de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y general, con el propósito de permitir su revisión técnica”, explicaron.

En diálogo con EL HERALDO, el registrador Nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad, como nunca, la entidad “ha hecho una serie de acciones para que haya absoluta tranquilidad de la transparencia y la integridad del proceso electoral”.

Entre esas acciones, de acuerdo con el registrador Penagos, están las “auditorías informáticas nunca se habían realizado en Colombia, de la mano de expertos internacionales; la exposición del código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio y su congelamiento para garantizar que cuando inicien su ejecución el 8 de marzo no hayan sido alterados de manera alguna".

Añadió que también se publicarán todas las actas electorales. “Antes, se publicaba un acta por cada mesa de votación, pero resulta que son tres actas las que en cada mesa tienen la misma información, con propósitos diferentes: la de transmisión, la de claveros y la de delegados”, enfatizó.

¿Preconteo ilegal?

En su intervención, el presidente Petro advirtió de una supuesta ilegalidad en el proceso de preconteo, lo cual fue desmentido por el registrador Penagos en diálogo con este medio.

“El preconteo es información preliminar que se le entrega a la ciudadanía de forma ágil o rápida para asegurar tranquilidad democrática. Se transmite por teléfono y no hay manera de que se pueda alterar ese software”, sostuvo.

Precisó que los datos del preconteo no son “con los que se declaran los resultados, eso ocurre durante el escrutinio a partir de las 4 de la tarde, en el que 9.600 jueces de la República, desplegados en todo el país, cuentan, revisan las actas y declaran resultados. Por tanto, ese escrutinio no lo hace la Registraduría ni las actas provienen de ella, sino de los jurados de votación. Son, en total, 860.000 personas que hay que agradecerles por el servicio que le prestan al país. Ellos diligencian las actas, las llenan a mano y las firman. Esas actas y esos jueces son los que cuentan los votos en Colombia”.

Insistió en que “ningún software de la Registraduría puede alterar los resultados. Es tan elemental como que cualquier persona, después de las cuatro de la tarde, observe las actas electorales de cada mesa de votación y las compare con los datos que relata la entidad. Estos son en físico y publicables. Nuestros softwares hacen una tarea de divulgación. Es decir, suman los resultados que están en soporte físico de cada mesa de votación”.

Enfatizó en que la ciudadanía debe confiar en la transparencia del sistema electoral: “En Colombia hay prueba física de cada mesa y esa es la garantía. Solo recuerde lo de Venezuela, donde las actas electorales no las publicaron. Punto. No son los softwares, esa es una entelequia que termina desorientando la realidad democrática. Estos solo son herramientas, como calculadoras, que ayudan a recoger la información, pero nunca esa información puede ser diferente a todas las actas que están publicadas para el escrutinio”.