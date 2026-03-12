Luego de llegar al búnker de la Fiscalía en compañía de sus abogados, el congresista Wadith Manzur fue puesto de manera oficial a disposición de las autoridades del CTI del ente acusador, las cuales llevaron a cabo la lectura de derechos y posteriormente quedará en manos del Inpec que decidirá su sitio de reclusión.

En la mañana de este jueves se conoció la primera imagen del parlamentario en las oficinas del búnker junto a funcionarios del CTI.

Cortesía

De momento, EL HERALDO contactó al Inpec para conocer si está definido el sitio de reclusión de Manzur, pero este todavía no está acordado ya que aún no ha quedado bajo disposición de la entidad.

Vale mencionar que sobre las 8 de la mañana, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema emitió las órdenes de captura en contra de Manzur y Karen Manrique, las cuales ya se hicieron efectivas, pues el electo congresista llegó por su cuenta al búnker de la Fiscalía, mientras que la parlamentaria se presentó el miércoles 11 de marzo ante la sede de la Sijín deTame, en el departamento de Arauca.

Vale mencionar que la Sala se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.

“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, se lee en el documento.