El Despacho 17 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer una nueva condena, en segunda instancia, en contra del abogado Diego Cadena, defensor del expresidente Álvaro Uribe, de 8 años y 8 meses de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal dentro del proceso relacionado con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.

Esta decisión revoca parcialmente la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Tercero de Conocimiento, que había condenado a Cadena a 7 años de prisión domiciliaria al hallarlo responsable únicamente del delito de soborno en actuación penal.

El tribunal ahora amplió la responsabilidad penal al considerar que también se configuró el delito de fraude procesal.

Hay que recordar que, según la tesis de la Fiscalía General de la Nación, Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Juan Guillermo Monsalve con el propósito de que modificara su versión sobre presuntos vínculos del expresidente Uribe con estructuras paramilitares.

Para el ente acusador, las acciones de Cadena constituían un acto de soborno en el marco de una actuación penal, pues buscaban incidir en el testimonio del exparamilitar y, por ende, en la verdad procesal dentro del expediente.

El Tribunal Superior de Bogotá, en la segunda instancia, cuestionó los argumentos de la defensa de Cadena: “Nada de eso es compatible con la hipótesis de la defensa; al contrario, tales episodios dejan al descubierto inequívocamente que la retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda fue obra de Diego Javier Cadena Ramírez, entre otros”, se lee en el fallo.