El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer este martes 10 de marzo que expidió la Resolución 347 de 2026, mediante la cual se crea la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida, “una medida orientada a fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención oportuna de estos casos en el sistema de salud colombiano”.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la estrategia establece lineamientos para mejorar la respuesta institucional frente a situaciones de ideación o intento de suicidio, mediante acciones coordinadas entre el sistema de salud, las entidades territoriales y distintos sectores sociales.

Como parte de la estrategia se activó a nivel el Código Dorado, “un protocolo que permitirá activar de manera inmediata la atención ante eventos relacionados con conducta suicida, garantizando valoración prioritaria, atención humanizada y seguimiento continuo de las personas en riesgo”.

“Con esta estrategia damos un paso decisivo para que ninguna persona en riesgo quede sin atención. El Código Dorado permitirá activar de manera inmediata al sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna, humanizada y sin barreras frente a situaciones de ideación o intento de suicidio”, señaló el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En el comunicado del Ministerio de Salud, se explica que la nueva estrategia parte de la base de que la conducta suicida está asociada a múltiples factores sociales, territoriales y comunitarios. Con esto, se establecen acciones para fortalecer la prevención y la identificación temprana del riesgo en espacios como instituciones educativas, entornos laborales, escuelas deportivas y artísticas, comisarías de familia, casas de justicia y otros escenarios comunitarios.

Cómo funciona el Código Dorado

“El Código Dorado funcionará como un protocolo de emergencias comunitarias y clínicas que deberá ser implementado por todas las entidades territoriales y los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, se lee en lo difundido por el Ministerio de Salud.

Entre las medidas contempladas se encuentran:

Atención prioritaria e integral en servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa.

Tamizaje obligatorio mediante instrumentos especializados para identificar riesgo suicida.

Teleorientación en salud mental a través de canales digitales habilitados por EPS, IPS y entidades territoriales.

Registro obligatorio de casos en SIVIGILA con trazabilidad nominal.

Seguimiento continuo de las personas en riesgo mediante acompañamiento y control clínico.

También destacó la cartera que las entidades territoriales y los actores del sistema de salud contarán con cinco meses a partir de la publicación de la resolución para adoptar plenamente los protocolos y acciones establecidos.