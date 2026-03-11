La Corte Suprema de Justicia informó este miércoles en un comunicado que la Sala de Instrucción, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Lea también: El frío testimonio del menor implicado en el asesinato de las hermanas Hernández: describió cómo fueron sus últimos momentos

Además, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.

La Sala se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad.

Lea también: Tribunal aumentó condena a 8 años y 8 meses a Diego Cadena por soborno en caso del expresidente Álvaro Uribe

“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, se lee en el documento.

Y sigue: “En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en Córdoba, Arauca y Bolívar. En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”.

Lea también: Nuevo decreto para negociación colectiva desata polémica en empresarios, Gobierno y sindicatos por sus efectos

Por ello concluye el máximo tribunal de la justicia ordinaria que el amplio material recaudado durante la investigación permite establecer que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio.

Explicó así mismo la alta corte que una vez quede ejecutoriada, la decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia.