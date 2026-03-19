El senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique, ambos vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han sido trasladados a los centros de reclusión definidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, según información confirmada este jueves 19 de marzo por medios nacionales de comunicación.

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De acuerdo con lo que se conoció, Manzur, del Partido Conservador y recién reelegido al Senado con 134.914 votos en las elecciones del pasado 8 de marzo, será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. Por su parte, Manrique, representante por la circunscripción transitoria especial de paz de Arauca y reelegida con 5.640 votos, ya fue reseñada en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en el Pabellón 9 de la capital.

Los traslados se producen una semana después de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura y los llamara a juicio por el delito de cohecho impropio, tras tres sesiones extraordinarias realizadas el 11 de marzo.​

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Manzur se presentó voluntariamente ante el CTI en Bogotá, mientras que Manrique se entregó en instalaciones de la Sijín en el municipio de Tame, Arauca, y fue posteriormente trasladada a la capital.

¿De qué están acusados Wadith Manzur y Karen Manrique?

La investigación de la Corte Suprema apunta a que ambos congresistas habrían comprometido su función pública como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, emitiendo conceptos favorables sobre operaciones de crédito para el Ministerio de Hacienda a cambio de que el Gobierno les asignara contratos financiados a través de la UNGRD.​

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Las negociaciones se habrían desarrollado entre septiembre y diciembre de 2023. Según la ponencia de 1.020 páginas del magistrado Misael Rodríguez, los proyectos comprometidos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), con un valor aproximado de $92.000 millones.​

Las pruebas que tiene la Corte contra Wadith Manzur en el caso de corrupción en la UNGRD

Entre las pruebas centrales del expediente figuran mensajes entre Manzur y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda que colabora con la justicia bajo un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.

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En una conversación del 11 de octubre de 2023, Manzur le escribió a Benavides preguntando cuándo regresaba el ministro Ricardo Bonilla y le advirtió: “Yo necesito hablar con él”; “si no, no va a funcionar nada”; “cuando las cosas no salgan no digan después que uno es problemático”; “es más feo que yo no te diga nada y que solo te notifique en la sesión”, según los chats recogidos por Infobae.​

Para la Corte, estas expresiones “son consistentes con una expectativa de respuesta a la propuesta ya transmitida al ministro de Hacienda y con la posibilidad de condicionar su comportamiento en la sesión próxima”, de acuerdo con El Colombiano.​

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Benavides declaró ante la Corte que la primera presión que sintió no provino de Manzur sino de Manrique: “Fue la que hizo la representante Karen Manrique, el 10 de octubre... formal, pero era presión”.

Olmedo López, Sneyder Pinilla y Benavides: los testimonios que vinculan a Manzur y Manrique con el esquema de corrupción en la UNGRD

Las declaraciones que sostienen el caso provienen de tres figuras centrales: Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector; y la propia Benavides, quienes negociaron beneficios judiciales a cambio de su colaboración.​

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Olmedo López relató ante la Fiscalía que Manrique llegó a su oficina a impulsar los contratos y que él le entregó su libreta, donde ella escribió qué proyectos se necesitaban, a qué municipios debían ir dirigidos y cuáles congresistas serían los beneficiados.​

López también describió una videollamada realizada el 15 de diciembre de 2023 desde el despacho del ministro Bonilla, con la asistencia de Benavides, en la que se puso al tanto a Pinilla de las instrucciones impartidas en la reunión.