En las últimas horas se han registrado fuertes lluvias en diferentes departamentos del país, especialmente en Cundinamarca, donde se han reportado desbordamientos de múltiples ríos, así como inundaciones y movimientos de masa. Decenas de familias han quedado damnificadas.
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Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que las fuertes precipitaciones registradas el pasado miércoles 18 de marzo han dejado al menos 14 emergencias en el departamento, con afectaciones en vías, viviendas y sistemas de drenaje.
Según el balance oficial, los municipios más impactados son Facatativá, Pacho y San Francisco, donde se han evidenciado daños en la infraestructura vial y graves inundaciones que han puesto en riesgo la vida de sus habitantes.
Asimismo, la Secretaría de Gobierno confirmó, a medios locales, múltiples afectaciones por las corrientes, por lo que organismos de emergencia atienden la situación día y noche para evitar pérdidas humanas y tratar de mitigar los daños estructurales.
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Carlos Andrés Piñeros, secretario de Gobierno, aseguró que el desbordamiento de las quebradas Andes y Chapinero, así como del río Botello, ha afectado varias viviendas del municipio de Facatativá.
Indicó además que la Cruz Roja, el Ejército, la Policía y el Cuerpo de Bomberos atienden la emergencia, instalando sacos de arena en las entradas de las casas para disminuir los daños.
En Pacho, el desbordamiento del río Negro provocó la pérdida de parte de la banca en una vía departamental, así como afectaciones en la vereda Santa Inés y el puente Pasuncha, según informaron las autoridades. Además, un deslizamiento en la zona obligó a la evacuación preventiva de una vivienda.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, señaló que las emergencias se concentran en al menos cinco municipios, donde se han presentado crecientes súbitas, desbordamientos y deslizamientos, además de afectaciones en la vía entre Bogotá y Villeta, a la altura del kilómetro 42, donde hay remoción de tierra.
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Asimismo reportó emergencias en Soacha, especialmente por el colapso del sistema de alcantarillado, lo que ha generado inundaciones en sectores cercanos a la Autopista Sur, en Bogotá.
Emergencias en otros departamentos
En el municipio de Lebrija, en Santander, se han reportado 80 familias damnificadas por las inundaciones que han generado las fuertes lluvias en las últimas horas, especialmente en cinco barrios de este municipio.
Asimismo en el sector de Carrizal, en el municipio de Girón (Santander), cientos de familias permanecen afectadas por las inundaciones, deslizamientos de tierra y vías colapsadas.
De igual manera, en zona rural de Ibagué, en el departamento del Tolima, las autoridades reportaron graves afectaciones por las lluvias intensas y el difícil acceso a estas zonas para mitigar los daños. Hay múltiples familias afectadas y campesinos que han sufrido pérdidas en sus cultivos, lo que agrava el panorama económico y social en estas comunidades.