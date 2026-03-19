Una balacera ocurrida en la madrugada de este jueves 19 de marzo en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 43 con calle 82, en el norte de Barranquilla, dejó al menos dos personas heridas y provocó una persecución entre dos vehículos por las vías del sector.

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Los lesionados fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a centros asistenciales cercanos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la gravedad de sus heridas ni la identidad de las víctimas.

Según testimonios de testigos presenciales, tras los disparos se inició una persecución en la que estuvieron involucrados al menos dos vehículos, lo que generó alarma entre transeúntes y comerciantes del área.

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Las autoridades se desplazaron rápidamente al lugar y adelantan operativos para identificar y capturar a los responsables del ataque armado. El caso permanece en desarrollo mientras avanzan las investigaciones.

La inseguridad en Barranquilla se dispara en menos de una semana

El tiroteo en el norte de Barranquilla no es un hecho aislado. Se registra apenas dos días después de un violento atraco en un restaurante del barrio Boston, también sobre la carrera 43, ocurrido al mediodía del martes 18 de marzo.

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En ese incidente, dos delincuentes llegaron en motocicleta al establecimiento; el parrillero ingresó, despojó a un comensal de sus pertenencias y, durante la huida, realizó varios disparos contra el negocio. Cámaras de seguridad captaron el rostro del asaltante, material que ahora es clave para la investigación. No se reportaron personas heridas en ese episodio.

A este panorama se suma la golpiza sufrida por un repartidor de periódicos, empleado de EL HERALDO, en el barrio Villate, en la madrugada del lunes 16 de marzo. El trabajador fue interceptado cerca de las 2:30 a.m. por siete sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas.

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Las cámaras de seguridad registraron cómo la víctima fue rodeada, obligada a bajar de su moto, golpeada con puños y patadas, y despojada de su vehículo y pertenencias. La Policía confirmó que los siete responsables ya están identificados y que se adelantan operativos para su captura.

El comandante operativo de la Policía en Barranquilla, teniente coronel Andrés Narváez Solarte, señaló: “La Policía Nacional rechaza estos hechos y ha dispuesto un equipo de investigación criminal para identificar, judicializar y capturar a los responsables”.

Policía Metropolitana de Barranquilla refuerza estrategias contra la ola de inseguridad

Ante la escalada de hechos delictivos, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Alcaldía Distrital, adelantó en los últimos días un comité de seguridad enfocado en la prevención del delito.

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El encuentro reunió a autoridades y representantes de empresas de giros y transferencias de dinero —uno de los sectores más afectados por el hurto y la extorsión— con el objetivo de definir estrategias para reducir riesgos y mejorar los tiempos de reacción ante emergencias.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estos espacios buscan consolidar entornos más seguros y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo a través de los siguientes canales: