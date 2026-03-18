Tras la fuga de tres reclusos de la Cárcel Distrital El Bosque, en la tarde del pasado 17 de marzo, unidades de la SIJIN y SIPOL activaron un ‘Plan Candado’ en la ciudad, fortaleciendo puestos de control en las entradas y salidas, así como en vías principales para recapturar a los delincuentes.

Leer más: Más de 15 sectores de Barranquilla y Soledad estarán sin luz para este miércoles

Sobre la fuga pudo conocerse que estos tres hombres lograron escapar tras “intimidar a un centinela” del centro carcelario. Después, habrían utilizado una cuerda para descender por uno de los costados de una garita, huyendo con rumbo desconocido.

El primer fugado fue identificado por las autoridades como Gabriel Garteran del Castillo, quien presenta antecedentes por los delitos de fuga de presos, amenaza, porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Es considerado un individuo con historial delictivo relevante, por lo que su recaptura es prioritaria dentro del operativo en curso.

El segundo interno es Carlos Andrés Sosa Hernández, con antecedentes por hurto en cuatro ocasiones, dos por porte ilegal de armas de fuego, además de procesos por violencia intrafamiliar y constreñimiento.

Ver también: Fecode convoca paro nacional de docentes el 15 de abril: protestarán por fallas en la implementación del modelo de salud

El tercer fugado fue identificado como Abel Moisés Ramos Jiménez, quien registra múltiples procesos judiciales, entre ellos dos por hurto y cuatro por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Su prontuario lo ubica como un actor recurrente en actividades delictivas en la región.

Según el informe de las autoridades, los tres individuos pertenecerían al Distrito 2 Norte de Barranquilla.