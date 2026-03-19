El presidente Gustavo Petro aseguró el pasado martes, a través de sus redes sociales, que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia dejaron “27 cuerpos calcinados” y afirmó además que la explicación sobre los ataques “no es creíble”, refiriéndose a las declaraciones de su homólogo colombiano, Daniel Noboa.

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“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario también indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador “no parecen ser ni de los grupos armados” porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él “no ha dado esa orden”.

Asimismo, el jefe de Estado denunció el hallazgo de unas bombas, sin estallar, en territorio colombiano, en Nariño, exactamente en la frontera con Ecuador, y reveló que pertenecen al ejército ecuatoriano, por lo que señaló que enviaría una nota de reclamo diplomática al país vecino por bombardear presuntamente a Colombia.

Ante la denuncia, y en medio de la controversia por el caso, Medicina Legal entregó una versión de los hechos denunciados por el presidente Petro, los cuales, según la entidad, serían falsos.

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El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, habló sobre los registros forenses de la entidad, basando sus declaraciones en las cifras y el contexto que han circulado en los últimos días, y cuya evidencia se centra en lo documentado por el instituto.

Cortés afirmó que no existe registro de 27 personas fallecidas recientemente en estas circunstancias. “Nosotros no tenemos ningún tipo de información de 27 personas muertas en el país”, dijo refiriéndose a los supuestos bombardeos por parte de Ecuador en territorio colombiano.

Asimismo, explicó que el único caso que coincide parcialmente con la descripción de dichos cuerpos corresponde a un hecho ocurrido semanas atrás en el departamento de Nariño. “Tenemos es una relación en el departamento de Nariño (...) en el cual sí tenemos una situación que se presentó: 14 personas que fallecieron en un incendio de un laboratorio”, enfatizó.

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De acuerdo a Cortés, el caso se remonta a los días 22 y 24 de enero en zonas cercanas a la frontera con Ecuador. Los cuerpos fueron analizados en las sedes de Tumaco y Pasto.

“Fueron de un incendio (...) posiblemente en un laboratorio de cocaína en el departamento de Nariño”, explicó el director de Medicina Legal, quien insistió en que las muertes se produjeron por quemaduras derivadas de ese hecho y no por bombardeos recientes.