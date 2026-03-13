En relación al escándalo de corrupción sobre presuntas irregularidades en un contrato millonario para el mantenimiento de helicópteros del Ejército, la Fiscalía imputará cargos por corrupción contra cuatro exfuncionarios del Ministerio de Defensa.

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Este viernes 13 de marzo se conoció que el ente acusador ya radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao una solicitud de audiencia de formulación de imputación. Los exfuncionarios son: el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez, el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago, y los contratistas Carlos Martín Uribe y James Lester Montgomerie; todos por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con un millonario contrato para el mantenimiento de helicópteros del Ejército.

La Fiscalía señala que los hechos habrían ocurrido entre septiembre y diciembre de 2024, cuando presuntamente se direccionó de manera irregular un contrato por cerca de 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Entre los delitos que se imputarán, de acuerdo a la responsabilidad de cada uno, están: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

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Aún queda conocer la fecha en que se realizará la audiencia, que se definirá en los próximos días.