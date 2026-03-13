La Procuraduría General de la Nación señaló en las últimas horas que adelanta una investigación preventiva por las denuncias relacionadas con el posible uso de los medios públicos para la promoción de determinadas posturas o actores políticos.

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En ese sentido, el Ministerio Público pidió información a RTVC Sistema de Medios Públicos, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre posible uso de medios públicos para proselitismo político.

De igual manera pidió verificar la observancia de los principios de pluralismo informativo, equilibrio y transparencia en la difusión de contenidos de interés público.

“Esta actuación se desarrolla a través de la Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en atención a diversos pronunciamientos y denuncias públicas, así como a observaciones formuladas en informes de organismos internacionales como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, respecto del comportamiento de algunos medios durante los procesos electorales”, se lee en el comunicado.

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Las solicitudes de la Procuraduría buscan recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación, así como sobre la observancia de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo.

El Boletín 243-2026 especifica además que “la Procuraduría General de la Nación reiteró que esta actuación no tiene como propósito evaluar o interferir en la línea editorial de los medios de comunicación ni en el ejercicio de la actividad periodística, ámbitos que se encuentran amparados por los principios constitucionales de libertad de expresión, independencia periodística y autonomía editorial”.