La controversia política estalló en Antioquia después de que el candidato presidencial Iván Cepeda reiterara, en un discurso pronunciado el pasado 12 de febrero en Medellín y luego en un documento de su propuesta de gobierno, que el departamento “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

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La afirmación generó una cadena de respuestas de dirigentes políticos, sectores empresariales y autoridades locales, en medio del ambiente preelectoral rumbo a los comicios de 2026.

¿Qué fue lo que dijo Iván Cepeda sobre Antioquia?

El episodio tomó fuerza pública tras la circulación de un texto titulado ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’, vinculado a la propuesta de gobierno de Cepeda para el periodo 2026-2030, así como por el recuerdo de su intervención en el Parque Berrío, en Medellín, el pasado 12 de febrero.

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En ese contexto, el senador sostuvo que en Antioquia surgió “una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados” que usó “la represión, el miedo y el exterminio” para proteger intereses y acumular riqueza.

La frase que desató la tormenta fue reiterada por el propio dirigente en su defensa posterior: “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”. Cepeda también afirmó que su intervención hacía referencia a un proceso histórico y no a una descalificación general de la región actual.

Cepeda responde a críticas por comentario sobre parapolítica en Antioquia

Tras la ola de críticas, Cepeda aseguró que sus declaraciones fueron tergiversadas y denunció una campaña de desinformación en su contra. Según explicó, el sentido de su discurso fue ignorado al omitirse que también habló de los cambios sociales y políticos ocurridos en Medellín y Antioquia durante las últimas décadas.

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En su pronunciamiento, el candidato pidió la publicación “rigurosa y textual” de lo dicho en Medellín y sostuvo que “Medellín y Antioquia cambiaron”. También afirmó: “Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”.

Llueven las críticas contra Cepeda por comentario sobre parapolítica en Antioquia

La declaración provocó una reacción rápida de organizaciones empresariales y gremiales. Proantioquia señaló que el departamento “ha salido adelante por el trabajo de su gente, el empuje de sus empresas y una colaboración público-privada-social que hoy es referente para el país”, y rechazó “la estigmatización” de la región en el debate político.

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El Comité Intergremial de Antioquia también cuestionó las palabras del candidato y afirmó que los antioqueños han construido su futuro “con diálogo, respeto por la institucionalidad y articulación público-privada”. Ese sector añadió que los “ataques infundados” no los intimidarán.

Desde la Gobernación, Andrés Julián Rendón respondió el 15 de marzo con un mensaje en defensa del departamento. “En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan. Nuestro antídoto está en la firmeza, el respaldo a la democracia, en el amor por este terruño y en defender las causas que nos han hecho grandes”, expresó, al tiempo que reivindicó a Antioquia como tierra de industrialización, trabajo y transformación social.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también rechazó la caracterización hecha por Cepeda. En una publicación pública sostuvo que “reducir esta tierra a estigmas como ‘la narcoeconomía’ es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que hemos sido precisamente víctimas del narcotráfico y la violencia”.

A las críticas se sumaron dirigentes de oposición, entre ellos Paloma Valencia, quien durante un evento político en Rionegro afirmó que “Antioquia es el ejemplo de Colombia” y la presentó como un territorio de “resiliencia” y “resistencia” frente a la violencia. En su intervención también cuestionó a Cepeda por su lectura del conflicto armado y por su postura frente a los procesos de negociación con grupos ilegales.