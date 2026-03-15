Indignación en Bogotá luego del accidente de tránsito que le provocó la muerte a un adulto mayor en la localidad de Engativá cuando este intentaba cruzar una vía y fue embestido por un motociclista en aparente estado de embriaguez.

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El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona en la que se ve al hombre de 90 años a un costado de la vía esperando que baje el tráfico para poder cruzar. Espera algunos segundos antes de disponerse a atravesar.

Pasa un bus y algunas motocicletas y cuando ve despejada la calle con su bastón y a paso lento intenta cruzar, sin embargo, antes de llegar a la otra orilla de la vía un motociclista lo embiste y lo arrastras varios metros.

El hombre de la motocicleta también cae al piso e intenta huir del lugar, pero los vecinos del sector se lo impiden. Mientras tanto, la víctima es auxiliada y llevada hasta un centro asistencial donde confirman su muerte.

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De momento las autoridades no se han referido al caso y se desconoce la situación judicial del motociclista y su estado de salud.

Joven motociclista muere tras ser embestido por un vehículo

En horas de la mañana de este sábado 14 de marzo se registró un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de un joven motociclista en las vías del departamento del Atlántico.

EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado Ronald de Jesús Machacón de la Cruz, de aproximadamente 22 años de edad y oriundo del municipio de Sabanalarga.

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De acuerdo con el testimonio de los moradores del sector, el joven conducía a tempranas horas de la mañana a la altura de la variante que comunica al municipio de Sabanalarga con Palmar de Varela, cuando presuntamente retornaba a su hogar tras salir de su lugar de trabajo.

Durante el recorrido, un vehículo tipo furgón también circulaba en la misma vía en ese momento y, por circunstancias que son motivo de investigación, terminó embistiendo al joven motociclista.

Tras el violento impacto, Machacón quedó tendido a un lado de la vía, donde desafortunadamente falleció a causa de la gravedad de las heridas.

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Hasta el lugar del accidente se trasladaron oficiales de la Policía de Tránsito del Atlántico, quienes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.