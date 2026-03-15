La violencia trastornó la quietud y la paz que se vivía en el municipio de Usiacurí, esto luego de que en horas de la noche de este sábado 14 de marzo fuera asesinado a balazos un hombre en el interior de su vivienda.

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EL HERALDO conoció que el occiso fue identificado por las autoridades como Jhon Mario Lotero Díaz, más conocido en el sector como ‘El Bofe’, de 25 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, hacia las 8:40 p. m., Lotero Díaz se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Floresta.

Al parecer, unos sicarios irrumpieron en su residencia y, al ubicarlo, le propinaron múltiples disparos, causándole la muerte casi que en el acto a causa de la gravedad de las heridas.

Tras perpetrar el ataque, los desconocidos huyeron en una motocicleta de color negro, misma en la que se habían transportado para llegar hasta la casa de la víctima.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Trascendió que ‘El Bofe’ había estado preso y al parecer tenía pocos días de haber salido de un establecimiento carcelario. Esta información, hasta el momento, no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades.

Es importante mencionar que, desde el mes de mayo del año 2025, el municipio de Usiacurí no registraba muertes violentas, de acuerdo con los registros de esta casa editorial.

Aquel crimen fue el de un hombre llamado Mario Javier Jiménez Silvera, quien fue asesinado de una mortal puñalada en medio de una riña con un sujeto, mientras departían en el barrio Villa Lola.

Mario Javier Jiménez Silvera, asesinado en medio de una riña en el barrio Villa Lolo, Usiacurí.

Oficiales de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de Inteligencia Policial (SIPOL), en coordinación con la patrulla de vigilancia, adelantan las labores investigativas para esclarecer los móviles del hecho y dar con la captura de los responsables.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en esta investigación, a través de la línea 123.