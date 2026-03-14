A través de la red social X, la Alcaldía de Barranquilla alertó sobre la presencia de aguas de color y olor extraño en el río Magdalena. Ante esto, verificaron en el sector un tubo colector de Triple A que recoge aguas entre la carrera 49 y Vía 40.

Le puede interesar: “El segundo voto Caribe será el próximo año y la meta es clara, el estado regional”: Verano

En los estudios que han realizado, encontraron que, al parecer, se trataría de un vertimiento de aguas residuales al sistema de alcantarillado por un usuario aún no identificado.

“Desde el establecimiento público ambiental Barranquilla Verde, nos encontramos haciendo los seguimientos necesarios para ejercer control a todos los vertimientos industriales que se generan en nuestra jurisdicción”, expresó Hernán García, ingeniero Agroindustrial de Barranquilla Verde

A su turno, Ernesto Lubo, coordinador de vertimientos industriales de la Triple A, aseveró que desde la compañía también están presentes en la investigación.

“Estamos trabajando en conjunto con Barranquilla Verde para dar con el infractor, pues la potestad sancionatoria la tiene la entidad ambiental, no nosotros; sin embargo, tenemos la responsabilidad de informarles a ellos”, indicó.

Por la presencia de aguas de color y olor extraño en el río, se verificó en el sector un tubo colector de Triple A que recoge aguas entre la cra 49 y Vía 40.



Presuntamente sería un vertimiento de aguas residuales al sistema de alcantarillado por un usuario aún no identificado. pic.twitter.com/S8htZSaoSA — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 14, 2026

Una invitación a cuidar los ríos

Cabe resaltar que, en el Día Internacional de Acción por los Ríos que se celebra este 14 de marzo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un llamado a los ciudadanos a cuidar y proteger el río Magdalena, destacando su importancia como fuente de vida, patrimonio natural y punto de encuentro para miles de barranquilleros y visitantes en el Gran Malecón.

Además: Barranquilla registra crecimiento del 70 % en ventas de vivienda, según Camacol

“El río Magdalena le ha dado mucho a nuestra ciudad, es una fuente vital de vida para nuestra gente, además que ha sido un protagonista en el desarrollo económico de la ciudad. Barranquilla le debe mucho a su mayor arteria fluvial y así también debemos cuidarlo. Cuando le devolvimos la mirada al río, en 2017, empezamos a reconciliarnos y a apreciar esta joya que por décadas le dimos la espalda. A disfrutar aún más de las bondades de nuestro río, su paisaje y la riqueza de su ecosistema, porque nos recuerda que el medioambiente es vital para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

En ese sentido, la invitación va dirigida a que los ciudadanos adopten prácticas responsables que contribuyan a su conservación, especialmente quienes a diario visitan las diferentes zonas de Gran Malecón.