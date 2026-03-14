En el marco de los 16 años del primer Voto Caribe, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dio detalles de lo que sería el segundo voto Caribe en octubre del 2027.

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Enfatizó que, para llegar a ser una Región de Entidad Territorial (RET), es necesario un referéndum y la propuesta es que ese referendo sea en las elecciones parlamentarias del próximo año.

“No tenemos ningún interés en dividir al país, pero no tenemos interés en seguir en un esquema totalmente centralista que no nos permite el mayor desarrollo de nuestros propios. (…) Necesitamos un sistema de gobierno totalmente diferente al centralismo, y eso es lo que queremos derrotar”, expresó el mandatario de los atlanticenses.

Frente a lo que se avecina, también se anunció la colaboración entre la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y la Gobernación del Atlántico, así como el canal Telecaribe, para ofrecer capacitación a periodistas y comunicadores sociales sobre este tema.

Durante el encuentro, se notificaron cursos, diplomados y seminarios certificados, con el objetivo de fortalecer la comunicación y el entendimiento de la administración pública en el departamento.

“Esto no es sino el resultado de una articulación permanente con la Gobernación del Departamento del Atlántico y, desde luego, con el Canal Telecaribe, que ha sido, reitero, catalizador de todas estas intenciones que hemos tenido”, indicó, por su parte, el director de la Esap, Adaúlfo Calderón Pacheco.

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Asimismo, informó que la institución está avanzando en el establecimiento de un programa de especialización en comunicación gubernamental, con Barranquilla como piloto. Este programa busca ofrecer oportunidades de formación a comunicadores en el Atlántico y el Cesar, aprovechando un crédito calificado en el área.

A su turno, el gerente de Telecaribe, Ismael Fernández, detalló que esta serie de cursos otorgará los conocimientos en planificación y regionalización, buscando visibilizar el lenguaje sobre estos temas. La capacitación se ofrecería de manera presencial y virtual en los días sábados.

“Hoy, como resultado de estos 16 años, hacemos formalmente la invitación a todos nuestros colegas, a todos los periodistas y a todos los que tengan medios —ya sea radio, prensa, televisión o redes sociales— para que nos preparemos”, finalizó el gerente.