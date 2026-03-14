Con el propósito de fortalecer el bienestar animal y apoyar a las fundaciones que protegen perros y gatos en condición de vulnerabilidad, la Alcaldía de Barranquilla realizará este sábado 14 de marzo una jornada integral de servicios y donaciones en el parque Olivos de Alameda del Río, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Durante la actividad, los ciudadanos podrán llevar donaciones como alimentos, medicamentos y productos de aseo para mascotas, los cuales serán destinados a organizaciones animalistas de la ciudad.

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Esta iniciativa, liderada por la primera dama Katia Nule y apoyada por la Gerencia de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno, busca además incentivar la solidaridad y el cuidado responsable de los animales.

Como parte de la feria, también se prestarán servicios gratuitos como vacunación, desparasitación y valoración veterinaria, así como la implantación de microchip para perros de razas de manejo especial. Igualmente, habrá jornada de adopción, presencia de la Patrulla Animal y espacios para emprendimientos dedicados a productos para mascotas.

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La estrategia, que se viene implementando desde 2025 en diferentes parques y espacios públicos de Barranquilla, ya ha beneficiado a 31 fundaciones animalistas mediante la entrega de donaciones recolectadas en jornadas anteriores, consolidándose como una apuesta de ciudad por la protección y el respeto hacia los animales.