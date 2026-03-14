La transformación de la red de mercados públicos de Barranquilla se ha dinamizado con los trabajos de ampliación y modernización del mercado El Playón. Tras la finalización de una nueva fase de esta intervención, 90 nuevos locales fueron habilitados para mejorar las condiciones de trabajo de comerciantes en este sector del Centro de la ciudad.

“Con la ampliación de El Playón entregamos 90 locales más y ya completamos 1.500 puestos para nuestros comerciantes. Lo que antes era un espacio poco organizado, hoy lo transformamos en un sector comercial digno y pensado para nuestra gente”, aseguró el alcalde Alejandro Char, quien estuvo presente en la entrega de los locales a los comerciantes.

Puso de presente que desde el Distrito se ha venido brindado acompañamiento a los comerciantes con capacitaciones y acceso a créditos con Credichévere, con el fin de fortalecer esta actividad clave para el sustento de miles de familia.

“Ya son tres etapas entregadas de El Playón, para que los vendedores trabajen mejor, sigan fortaleciendo sus negocios y sacando adelante a sus familias. Esto es dignidad para ustedes, para sus familias, aquí se va a vender más, la gente va a venir a comprar más, como en los países desarrollados donde la gente va a comer porque es parte del turismo”, anotó.

A eso sumó que “la fase 4 de El Playón, la plaza del Pescado, Barranquillita y La Magola también quedarán a otro nivel. Más de 3.000 comerciantes de los mercados públicos beneficiados”.

Detalles de la intervención

La intervención realizada por el Distrito permitió renovar integralmente este espacio de abastecimiento, brindando a vendedores y compradores instalaciones modernas, seguras y más organizadas.

El proyecto contempló la intervención de 1.250 metros cuadrados, donde fueron construidos y adecuados 90 locales comerciales.

Katherine Mendoza, quien tiene un negocio de comidas, aseguró que las obras han sido de gran beneficio para los comerciantes del sector: “Yo tengo 16 años de estar aquí en el mercado de Barranquilla y hace años atrás era una cosa horrible, había casuchas, personas de la calle y ellos estaban entre nosotros los comerciantes”.

A eso agregó que “no teníamos acceso para entrar acá en tiempo de lluvias, el agua nos daba hasta las rodillas, era muy horrible. Ahora todo ha cambiado, el alcalde ha hecho todo esto nuevo, estamos contentos, ya hay acceso cuando llueve y estamos bien, estamos trabajando mejor”.

Las obras incluyeron la demolición de estructuras deterioradas y la construcción de nuevas instalaciones con estándares que garantizan salubridad, accesibilidad, eficiencia energética y seguridad contra incendios, mejorando significativamente la experiencia de quienes trabajan y visitan el mercado.

Entre las principales intervenciones se destacan la construcción de nuevas cimentaciones y estructuras metálicas para los módulos comerciales y la instalación de cubiertas modernas en lámina UPVC para zonas comunes y locales.

También se desarrolló la adecuación de divisiones internas, cortinas metálicas y mesones en acero inoxidable para los puestos de venta, así como la implementación de redes eléctricas con luminarias led e iluminación de emergencia y la instalación de redes hidrosanitarias y de gas natural para locales que lo requieran.

A eso se sumó la construcción de red seca contra incendios, con gabinetes y equipos especializados y el desarrollo de andenes, superficies antideslizantes y losetas táctiles, mejorando la accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Además de la infraestructura interna, se incluyeron obras de urbanismo y organización del espacio, con zonas peatonales y áreas adecuadas que facilitan la movilidad y la convivencia en el entorno del mercado.

La ejecución de las obras se realizó por etapas, permitiendo que el mercado mantuviera parte de su operación mientras avanzaba el proceso constructivo.