Con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda digna y ampliar las oportunidades de financiación para las familias, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) inauguró en Barranquilla la feria “FNA por Colombia”, un espacio que reúne a constructores, entidades y ciudadanos interesados en adquirir vivienda nueva o usada.

Durante la apertura del evento, el presidente nacional de Camacol, Jorge Segebre, destacó el crecimiento del sector constructor en el Atlántico y el impacto de los programas de subsidio que se desarrollan en la ciudad.

Según explicó, Barranquilla registró un crecimiento del 70 % en ventas de vivienda, mientras que Puerto Colombia alcanzó el 19 % y Soledad el 8,6 %. Además, indicó que solo en la capital del Atlántico se han construido más de 10.600 viviendas.

Segebre resaltó también el impacto del programa distrital ‘Mi Techo Propio’, impulsado por la Alcaldía de Barranquilla. “A la fecha se han entregado 3.619 subsidios, lo que significa que 3.619 familias han podido acceder a una vivienda. No hay nada más sagrado que una vivienda digna”.

Por su parte, el vicepresidente empresarial del Fondo Nacional del Ahorro, Luis Marín, explicó que estas ferias buscan acercar el crédito a los colombianos y facilitar los trámites para que más personas puedan convertirse en propietarios. Durante el evento, los asistentes pueden afiliarse al fondo, solicitar crédito y conocer proyectos de vivienda en cuestión de minutos.

El funcionario señaló que la entidad ha registrado un crecimiento superior al 55 % en desembolsos, resultado de estrategias como estas jornadas de asesoría directa.

“Actualmente las personas pueden pagar cuotas desde 320 mil pesos, lo que en muchos casos es menor que el valor de un arriendo y les permite empezar a construir patrimonio”, aseguró.

La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa Zeidán, destacó que la entidad ha ampliado sus líneas de financiación para responder a las dificultades que enfrentaban muchas familias para completar el cierre financiero de sus viviendas. Entre las medidas implementadas se encuentran créditos con financiación hasta del 90 % y, en algunos casos, hasta el 100 % del valor del inmueble, lo que elimina la necesidad de cuota inicial.

Roa explicó que actualmente ocho de cada diez solicitudes de crédito que llegan al fondo son aprobadas, gracias a un modelo de evaluación que no solo analiza el historial financiero tradicional, sino también variables cualitativas, especialmente para trabajadores informales o pequeños comerciantes.

“Queremos que la vivienda no sea un privilegio, sino una oportunidad para todos los colombianos. Hoy el fondo ya desembolsa cerca de 25.000 créditos hipotecarios al año, lo que significa 25.000 familias cumpliendo su sueño de tener casa propia”, señaló.

JHONY OLIVARES

Testimonios reales

Rafael Antonio Calle Mendoza relató que después de que una entidad financiera le negara el monto necesario para comprar su casa, el Fondo Nacional del Ahorro le financió el 90 % del valor del inmueble, lo que permitió concretar el proyecto familiar. “El fondo hizo posible mi sueño de entregarle a mi esposa la casa que queríamos”, expresó.

Asimismo, Mónica Vélez, de 25 años, contó que gracias a las recomendaciones de su madre decidió trasladar sus cesantías al fondo, lo que posteriormente le permitió acceder a un crédito para adquirir vivienda junto a su pareja, luego de que otras entidades financieras no aprobaran el monto requerido.

La feria FNA por Colombia se realiza del 13 al 15 de marzo en Comfamiliar sede Caribe, en Barranquilla, donde los ciudadanos pueden recibir asesoría personalizada, conocer proyectos inmobiliarios y avanzar en el proceso para obtener financiación para vivienda o mejoramiento del hogar.