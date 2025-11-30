Los familiares de la patrullera Vanesa de León Pertuz, asesinada por su compañero sentimental, el dragoneante del Inpec Giovanni Mauricio Quintero, con quien sostuvo una relación durante ocho años, iniciaron los trámites ante Medicina Legal, de Valledupar, para reclamar el cuerpo, el cual será velado en la Catedral Ecce Homo y posteriormente el sepelio se llevará a cabo en el cementerio que lleva el mismo nombre, en esta capital.

Policía La patrullera Vanesa de León Pertuz, víctima de feminicidio en Valledupar.

Llenos de tristeza, los familiares de esta mujer que laboraba en el Departamento de Policía del Cesar expresaron que no quieren por ahora emitir ninguna declaración ante los medios de comunicación, ya que están en medio de su dolor y solo permanecen enfocados en las diligencias respectivas previa a la velación.

Milagro Sanchez Florez Familiares de la patrullera Vanesa de León, víctima de feminicidio en Valledupar.

El feminicidio sucedió el sábado 29 de noviembre en horas de la mañana, cuando Giovanni Mauricio Quintero, dragoneante del Inpec al servicio de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa’, atacó con un cuchillo a Vanesa de León en medio de una discusión.

De acuerdo con versiones de algunos vecinos de la calle 22 con carrera 25 del barrio Primero de Mayo, donde se registró el crimen, Vanesa intentó salir corriendo, pero se cayó y Quintero aprovechó para subírsele encima y propinarle al menos siete puñaladas. Todo esto habría sucedido delante del hijo de ambos, un niño de cinco años.

La patrullera murió de manera inmediata, mientras que su agresor salió corriendo y se subió en la terraza de un tercer piso. Quintero se hizo una herida con el mismo cuchillo y seguidamente se lanzó al vacío.

Las lesiones que se produjo no fueron de gravedad, por lo que ya se encuentra en buenas condiciones de salud y está a la espera de ser judicializado inicialmente por el delito de homicidio.

Este medio de comunicación consultó a algunos funcionarios de la Policía Nacional que conocieron a Vanesa, quienes indicaron que posiblemente el motivo de la discusión fue que ella ya no quería continuar con la relación.

Una patrullera destacada

Desde la Estación de Policía del municipio de Chimichagua han expresado su tristeza ante el feminicidio de Vanesa de León Pertuz, la recodaron como una funcionaria amable y servicial desde su labor en la unidad de Policía Comunitaria.

“Nos sentimos triste, partidos, nos mataron a una amiga, a una hermana, a una segunda hermana de nosotros en la estación de Policía de Chimichagua. Que Dios se encargue del alma de nuestra compañera”, dijo un ciudadano muy cercano a los uniformados de la estación donde trabajaba la joven De León.

Por su parte, desde la Alcaldía Municipal liderada por el alcalde José David Rocha Quintero, expresaron su más profundo dolor por el crimen de la uniformada de la Policía Nacional, indicaron que rechazan de manera categórica toda forma de violencia de género y se unen al llamado nacional para erradicar el feminicidio.

“Ninguna mujer debe perder la vida a causa de la violencia y como administración municipal reafirmamos nuestro compromiso con la protección, atención y acompañamiento a todas las mujeres de nuestro territorio. Queremos además reconocer y agradecer la labor de Vanesa de León Pertuz como una valiosa colaboradora en los diferentes eventos y actividades promovidos por la Alcaldía, su dedicación y compromiso con la comunidad deja un legado que siempre será recordado”.