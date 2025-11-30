Dolor, consternación y una profunda indignación son los sentimientos que hoy embargan a familiares, amigos, compañeros de trabajo y en general a toda la comunidad del Cesar que conocían a Vanessa de León Pertuz, la patrullera de la Policía que fue víctima de feminicidio por parte de su pareja sentimental.

En centro asistencial muere funcionario de la Dian baleado en el norte de Barranquilla

La joven, quien tenía toda una carrera por delante en la institución armada y sueños por cumplir, fue asesinada de manera violenta en una vivienda del barrio Primero de Mayo.

De acuerdo con el relato de un vecino del sector, la uniformada intentó huir luego de que su pareja, un dragoneante del Inpec, la atacara con arma blanca en varias partes del cuerpo. Sin embargo, por la gravedad de las heridas no alcanzó a salir a salir de la vivienda y se desvaneció en la terraza. “La muchacha acababa de llegar a la vivienda y se escuchó una bulla, trató de salir pero no pudo y se cayó. Ahí él (el agresor) se fue encima de ella y la siguió atacando hasta matarla”, dijo un vecino del barrio a medios locales.

Captura de video Giovani Mauricio Durán Quintero, feminicida de Vanessa de León Pertuz, patrullera de la Policía.

Por su parte, allegados a la joven Vanessa manifestaron su profundo dolor y rechazo por el atroz crimen. “Nos sentimos triste, partidos, nos mataron a una amiga, a una hermana, a una seguna hermana de nosotros en la estación de Policía de Chimichagua. Que Dios se encargue del alma de nuestra compañera”, dijo un ciudadano muy cercano a los uniformados de la estación donde trabajaba la joven De León.

Asesinan a tiros a un motocarrista en Codazzi: la víctima tenía varias anotaciones judiciales

Se conoció que la patrullera trabajaba en la mencionada estación en el área de servicio comunitario y mantenía una relación desde hace ocho años con el dragoneante, identificado como Giovanny Mauricio Durán Quintero, quien ingresó al Inpec en el 2023 y estaba en periodo de prueba, según confirmó el coronel Álex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar.

Sobre el dragoneante del Inpec, pudo establecerse que tras cometer el crimen intentó quitarse la vida provocándose una herida en el cuello y lanzándose desde un tercer piso. Fue auxiliado por una ambulancia y trasladado a la clínica Santa Isabel, donde permanece bajo custodia de las autoridades.