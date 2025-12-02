Para los 25 municipios del departamento del Cesar, fue lanzada la estrategia de seguridad para el disfrute de esta temporada decembrina. El acto inicial tuvo lugar en el Parque de la Vida de Valledupar, donde la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila, indicó que todas las capacidades institucionales y de la Fuerza Pública estarán disponibles para la ciudadanía tanto en zonas urbanas como las rurales.

Leer más: La UBPD realizará la primera fase de intervención al Cementerio San Antonio del barrio P5, Montería

La mandataria departamental, explicó que la campaña lanzada es un escuadrón institucional dispuesto las 24 horas, todos los días, para evitar accidentes viales, acciones delincuenciales, proteger la salud mental, reforzar la presencia de Ejército y Policía en los territorios, proteger a mujeres y niños de la violencia doméstica, denunciar la venta y compra irregular de pólvora, evitar lesiones por el uso indebido de esta sustancia, evitar la comercialización de licor y cigarrillos de contrabando, y cuidar que todos los alimentos que se vendan estén aptos para el consumo humano.

Lea también: Asesinan a joven al ser confundido con un policía en Arroz Barato, Cartagena

Gobernación de Cesar/Cortesía

Asimismo el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, resaltó que la ofrecerán todo el portafolio institucional e inteligencia para la protección de los ciudadanos, de los niños, niñas y adolescentes, para hacer de esta temporada una Navidad segura y en paz.

“Desde ya, todo el dispositivo de la Policía estará acompañando las compras, el pago de las primas, los operativos en materia de licor adulterado, la seguridad y la movilidad en las principales vías de la ciudad”, socializó el oficial.

No olvide leer: Unimagdalena devolvió a indígenas Kogui piezas líticas que tenían en custodia

Gobernación de Cesar/Cortesía

Por su parte, Robin Mahecha Fajardo, comandante de la Defensa Civil Colombiana en el departamento del Cesar, indicó que son más de 1.000 voluntarios desplegados en todo el territorio. “Estaremos apoyando todos los planes como el de seguridad vial, el turístico, reforzaremos la campaña de prevención ‘No a la pólvora’, nuestros grupos de rescate están capacitados, aunque la idea es no tener que acudir a ellos porque le apostamos a las tareas de prevención para no tener pérdidas de vidas humanas”, explicó.

Lea también: Cartagena cierra el mes de noviembre con 29 homicidios

De manera simultánea las autoridades recordaron las líneas de atención: 123, 159, 147, y la línea vital 3105668234, habilitada y disponible la 24 horas del día.