Lo que comenzó como una madrugada de música y fiesta terminó convirtiéndose en una tragedia para la familia de Eleazar Enrique Angulo Pájaro, un joven que jamás imaginó que, a una cuadra de su casa, en el barrio Arroz Barato, encontraría la muerte en medio de una confusión que nadie logró detener.

Siendo las 2:34 de la mañana del pasado domingo 30 de noviembre cuando, a las afueras de una discoteca del sector, el señalado hoy como el agresor, empezó a lanzar amenazas contra Angulo Pájaro.

Según quedó registrado en un video de cámaras de seguridad, el hombre estaba convencido por un error fatal de que el joven era un policía que días atrás lo habría maltratado en un barrio llamado Membrillal.

Cuando Eleazar salió del establecimiento, el presunto homicida ya lo esperaba. En la calle, la confrontación duró apenas segundos. Las cámaras registraron la escena donde se observaba una discusión breve, una botella rota empuñada con violencia, un movimiento rápido y un golpe directo al cuello. El joven cayó al suelo mientras repetía que no era quien creían, que nada tenía que ver con la Policía.

Gravemente herido, el joven fue trasladado a un centro asistencial cercano, pero debido a la gravedad de la herida, el joven murió.

El presunto agresor escapó junto a un cómplice y hasta el momento no ha sido capturado. La familia de Eleazar exige justicia y una investigación que esclarezca el crimen.