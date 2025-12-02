Entre el jueves 4 de diciembre y el sábado 6 la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizará la primera fase de intervención al Cementerio San Antonio del barrio P5, de la ciudad de Montería.

De acuerdo con lo informado por Juan Carlos Zuleta Quiñónez, el coordinador de la UBPD en Córdoba, el objetivo de esta intervención es “recuperar siete (7) cuerpos no identificados (conocidos también como N.N.) de personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, antes del 1° de diciembre de 2016, los cuales se revisarán y serán enviados para su identificación al Instituto Nacional de Medicina Legal”.

A su vez habrá jornadas de atención a familias buscadoras, las cuales podrán acercarse al camposanto los días 4 y 5 de diciembre entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde para recibir información detallada sobre el proceso de búsqueda; presentar solicitudes de búsqueda de familiares desaparecidos y hacer toma de muestras de ADN para procesos de identificación.

Con ocasión de esta intervención el cementerio permanecerá cerrado al público del 4 al 6 de diciembre, solo permitirán el ingreso para los sepelios y a las personas buscadoras que participarán en las jornadas de atención.