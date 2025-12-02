En el marco del Plan de Ofensiva Territorial contra el Crimen Organizado que adelanta la fuerza pública, en el departamento de Córdoba fueron capturados cinco señalados traficantes de estupefacientes, entre ellos dos mujeres.

Las detenciones, de manera simultánea, se dieron mediante diligencias de allanamiento y registro en la invasión Buenos Aires del municipio de Lorica, en la subregión del Bajo Sinú.

A los aprehendidos, que de acuerdo con el reporte del Departamento de Policía Córdoba, son oriundos del municipio de Lorica y Arboletes (Antioquia), les incautaron 150 cigarrillos de marihuana (peso neto 237,3 dosis), 200 papeletas de cocaína (peso neto 197 dosis), 275 papeletas de base de coca (peso neto 137,5 dosis), $134.000 en efectivo y cinco celulares.

“Este resultado representa un impacto significativo a las finanzas del narcotráfico en el departamento de Córdoba”, indicó la institución.

Los señalados traficantes de estupefacientes fueron dejados, junto con los elementos incautados, a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para responder por el delito de porte, tráfico y comercialización de estupefacientes.