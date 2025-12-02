La ciudad de Sincelejo le dio la bienvenida a la Navidad la noche del lunes 1° de diciembre con el encendido del alumbrado.

Leer más: Lanzan escuadrón de seguridad para época decembrina en el Cesar

Un show musical a cargo de los Niños Cantores de Paz del Conservatorio de Música de Sincelejo, como ya es tradición, fue el encargado de darle paso al encendido, uno de los momentos más esperados por centenares de familias que desde las 5:00 de la tarde se congregaron en el Parque Santander, que fue el lugar desde donde el alcalde Yahir Acuña Cardales hizo el conteo regresivo para que se encendieran los millones de bombillos que hacen parte de la llamativa decoración.

No olvide leer: Nombran a Sergio Murillo como nuevo director de la URT Cesar - La Guajira

Alcaldía de Sincelejo/Cortesía

La decoración e iluminación navideña, que este año estuvo a cargo de la Corporación Fiestas del 20 de Enero que preside el médico Arturo Payares Quessep, está en 63 lugares de la ciudad, entre ellos la Plaza Olaya Herrera, Parque Santander, ParqIue Las Viudas, Parque de la Gran Colombia, Parque de Uribe-Uribe, Parque de Los Periodistas, Parque de Sevilla, Parque Santa Catalina, Parque Villa Paz, parque del corregimiento La Gallera, el Teatro Municipal, Parque La Yuca, las avenidas San Carlos, Las Peñitas y Mariscal, Calle La Bucaramanga, las calles del Centro Histórico de Sincelejo y la Iglesia del Socorro, entre otros.

Alcaldía de Sincelejo/Cortesía

Al evento del encendido navideño asistieron las candidatas del Reinado Popular del 20 de Enero 2026, y las reinas Central e Infantil de estas celebraciones, al igual que la reina actual.

El alcalde Yahir Acuña Cardales resaltó que es primera vez que la ciudad de Sincelejo tiene tantas calles iluminadas y decoradas en Navidad, lo que ha generado, según él, algunas molestias en la movilidad, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía.

Alcaldía de Sincelejo/Cortesía