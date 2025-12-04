De los 7.504 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, que este miércoles 3 de diciembre se graduaron en el país, 691, entre hombres y mujeres, fueron formados en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, del municipio de Corozal, en el departamento de Sucre.

El brigadier general, Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena y quien estuvo al frente de la Región N°8 de la Policía Nacional, lideró la ceremonia en la que los nuevos patrulleros juraron defender la Patria.

Los 7.504 nuevos patrulleros de Policía que integran el curso 007, se formaron en 13 escuelas policiales.

El brigadier general Peña Araque le agradeció a los cientos de padres y familiares que entregaron sus hijos a la Patria, para que protejan los derechos de todos los ciudadanos y fortalezcan la convivencia y seguridad ciudadana a lo largo y ancho del territorio.

Del grupo formado en Sucre sobresalió la psicóloga Karen Ochoa Celis, de 23 años, oriunda de El Copey (Cesar), quien se graduó con honores al ocupar el primer puesto del curso.

“La presencia de estos jóvenes en el territorio nacional permitirá robustecer la seguridad, su diversidad y cultura, reforzarán la capacidad institucional para servir con enfoque diferencial y como lo reza nuestro lema, servirán a Dios y a la Patria”, dijo la Policía Nacional.