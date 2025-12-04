La octava edición de uno de los festivales deportivos más importantes de Latinoamérica, como lo es el Gran Fondo Nairo Fest 2026, tendrá como escenarios a la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar.

Lea: Severa sanción para funcionario de la Rama Judicial en Cartagena que creó nómina paralela para robar $500 millones

El evento, que congregará a más de 15.000 deportistas de distintos países que recorrerán rutas entre la ciudad amurallada y varios municipios bolivarenses, se desarrollará del 9 al 11 de octubre de 2026.

Esta edición tendrá un carácter especialmente significativo, marcando una nueva etapa en la trayectoria del pedalista Nairo Quintana.

Alcaldía de Cartagena La ruta del Gran Fondo Nairo Fest 2026 recorrerá Cartagena y municipios de Bolívar

El festival cuenta con el respaldo de la alcaldía Mayor de Cartagena y la gobernación de Bolívar, que lo impulsan como una oportunidad para proyectar a la región ante el mundo.

Aunque Cartagena será la sede oficial, los recorridos principales del Gran Fondo y otras modalidades se extenderán por diversos corregimientos y municipios de Bolívar, destacando la riqueza cultural, humana y paisajística que hacen única a esta región del país.

Lea: Llegan a Cartagena coches eléctricos para terminar con la tracción animal

Las rutas atravesarán Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyo Hondo, Turbaco y Arjona, convirtiendo el evento en un verdadero encuentro regional.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su orgullo por la llegada del festival y se dirigió directamente al ciclista.

“Tener a Nairo Quintana en nuestra ciudad, construyendo un espacio de entretenimiento, deporte y actividad física es un orgullo. Nairo, te hemos visto representar de la mejor manera a Colombia y queremos trabajar contigo para que este sea el evento deportivo del año en Cartagena y en el departamento de Bolívar”, dijo Turbay Paz.

Por su parte, Nairo Quintana, el ciclista y anfitrión del festival, resaltó la importancia de traer el evento a la región y la llegada de participantes de todo el mundo:

“Poder traer este gran evento a la ciudad más turística de Colombia es un orgullo. Poder rodar en el departamento junto a todos los participantes a nivel nacional y a nivel mundial que van a venir también es un orgullo. Estamos convencidos de que este es uno de los mejores lugares para realizarlo en un año tan especial para mí”, manifestó el destacado ciclista colombiano.

Un festival para todas las edades

El Gran Fondo Nairo Fest 2026 ofrecerá modalidades para distintos niveles y públicos:

• Ciclismo de ruta: Gran Fondo, Medio Fondo y Retadores

• MTB: Short Track

• Running: 5K, 10K y 21K

• Nairo Kids: Desde los 2 hasta los 12 años

Nairo también resaltó el carácter inclusivo del festival: “Es una fiesta deportiva para todos. Contamos con running, Nairo Kids y nuestro evento ciclístico dividido en Gran Fondo, Medio Fondo y Retadores, pensado para quienes están comenzando en el deporte”.