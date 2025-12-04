La Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bolívar puso al descubierto un entramado de corrupción protagonizado por un profesional universitario grado 11 de la Administración Judicial en Cartagena.

Se trata de Larry López Ospino, quien fue sancionado con destitución e inhabilidad de 20 años por haber creado una nómina paralela para apropiarse de al menos 500 millones de pesos de la Rama Judicial.

El hombre estaba vinculado desde enero de 2018 al área de recursos humanos de la Rama Judicial en Cartagena. Pero fue hasta 2021 que comenzó a incurrir en delitos para desfalcar al erario público.

De acuerdo con la sentencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, Larry López Ospino creó una nómina paralela en septiembre de 2021 en la que figuraban personas no vinculadas a la Rama Judicial. Estos mismos ciudadanos recibieron en octubre de ese mismo año pagos indebidos.

Esta situación fue puesta en conocimiento por Hernando Sierra Porto en su condición de Director Seccional de la Administración Judicial de Cartagena.

En la investigación del caso se estableció que López Ospino creó “cargos simulados para soportar” la nómina paralela, ingresando al aplicativo Efinómina de la Rama Judicial los nombres de las personas a las que posteriormente se les giraron los recursos públicos.

“⁠Se comprobaron pagos a por lo menos seis personas por cerca de 500 millones de pesos, que al final resultaron apropiados por el empleado judicial (Larry López), pues se comprobó que los primeros ‘beneficiarios’ del fraude giraron los recursos al empleado judicial", explicó la Comisión.

Igualmente se demostró que el servidor judicial tomaba vacaciones en forma discontinua para no afectar la liquidación de la nómina

Por estas actuaciones fue abierto un proceso penal por tres delitos: acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Además de Larry López, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, 11 personas fueron vinculadas al proceso penal adelantado por la Jurisdicción Disciplinaria.

La investigación también permitió saber que el desvío de recursos se venía presentando desde 2016, es decir, antes de que el hoy sancionado llegara a hacerse cargo de los asuntos laborales de la Administración de Justicia, razón por la cual fueron vinculadas más personas a la investigación de las autoridades competentes.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial impuso a Larry López Ospino una sanción consistente en destitución e inhabilidad de 20 años para el ejercicio de cualquier cargo público.