Un joven de 19 años identificado por las autoridades como Carlos César Marrugo Novoa fue asesinado este domingo 30 de noviembre en el sector La Magdalena, del barrio Olaya Herrera, en Cartagena.

Se conoció que el ataque a bala se registró en horas de la noche, cuando caminaba junto a otras personas por una calle del mencionado barrio.

Testigos relataron que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al grupo de personas con quien se encontraba Carlos César; luego el parrillero desenfundó un arma y disparó en varias oportunidades a quemarropa contra su objetivo.

Marrugo Novoa recibió varios impactos de bala y, aunque fue llevado de urgencia a un hospital, falleció en el trayecto.

Según información publicada por ‘El Universal’, Marrugo Novoa, quien no tenía anotaciones judiciales, había llegado recientemente a Cartagena procedente de Medellín, donde residió por un tiempo.

La Policía Metropolitana de Cartagena adelanta investigaciones para determinar todas las hipótesis. Además, revisan cámaras de seguridad del sector y analizan testimonios en busca de pistas que permitan dar con los responsables.