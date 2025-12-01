La Dirección General Marítima (Dimar), le otorgó al Terminal Marítimo de Coveñas, la ‘Declaración de Cumplimiento en Gestión Portuaria’ que resalta la confiabilidad operacional del sistema Ocensa, fundamental para la exportación de crudo colombiano.

Dicha declaración es una certificación internacional con vigencia de cinco años que avala el cumplimiento de los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP / ISPS Code) y de la normatividad marítima colombiana vigente.

Suministrada a EL HERALDO

“Esta certificación constituye una condición habilitante para la recepción de buques de tráfico internacional, siendo un indicador de cumplimiento con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) en materia de seguridad marítima y protección portuaria” y explicó que “su vigencia está sujeta a auditorías periódicas y a exigentes revisiones de desempeño por parte de DIMAR”, explicó el gerente del Terminal Marítimo, Ricardo José Gallardo Ortega.

El sistema Ocensa, que recorre 836 kilómetros bajo tierra y 12 kilómetros submarinos, tiene en el Terminal Marítimo de Coveñas uno de sus puntos más estratégicos, al ser el punto de salida del crudo que se exporta, y por ende uno de los eslabones más importantes de la cadena de comercialización del petróleo colombiano.

La Declaración de Cumplimiento de Dimar es un documento oficial que demuestra que cumple con todas las normas nacionales e internacionales de seguridad marítima, protección portuaria y protección del medio marino, “sirve para garantizar que el terminal opera de manera segura y conforme a la ley”, es como el “certificado de que todo está en regla” frente a la autoridad marítima, según palabras del gerente del Terminal.

Por su parte el Vicealmirante, John Fabio Giraldo, director general de Dimar, destacó que “más allá de este certificado que se entregó a Ocensa, para sus operaciones, es muy importante para la reputación de las instalaciones portuarias de Coveñas, ya que es garante de la importancia que tiene Colombia en el transporte marítimo internacional”.

Contar con una certificación de este nivel garantiza además que las operaciones de cargue y despacho de buques se desarrollen bajo estándares internacionales, bajo el cuidado y sostenibilidad del medio marino, fortaleciendo la estabilidad de la operación petrolera.