— La Gobernación de Sucre, a través de su mandataria Lucy García Montes, lideró este fin de semana desde el municipio de Corozal el lanzamiento del plan integral “Navidad a lo bien”.

Se trata de una estrategia que concentra todos los esfuerzos institucionales para asegurar que las familias sucreñas y los visitantes vivan una Navidad y un Año Nuevo sin riesgos, sin violencia y con plena tranquilidad.

De este plan hacen parte la gobernación, fuerza pública, entidades de salud, organismos de control y la ciudadanía que debe comprometerse con un comportamiento responsable.

“La Navidad también es un tiempo para cuidarnos. Porque queremos vivir esta época sin miedo, sin daños y sin tristezas. Queremos vivirla a lo bien. A lo bien es celebrar con responsabilidad, es entender que en casa nos esperan. A lo bien es manejar sin excesos, sin licor, sin correr riesgos que pueden cambiar una vida en un instante. Es evitar la pólvora, que tanto daño deja, especialmente en nuestros niños, es comprar licor legal, cuidar la salud, proteger lo que somos”, destacó la gobernadora.

Sin pólvora

Una de las acciones que contempla el plan integral “Navidad a lo bien” es la prohibición de la manipulación, uso, quema, fabricación, comercialización, almacenamiento y transporte de pólvora y artículos pirotécnicos que inicia desde hoy lunes 1° de diciembre de 2025 y se extiende hasta el 31 de enero de 2026.

La medida, que además prohíbe la tradicional quema de “años viejos” y cualquier tipo de fuego en el espacio público con materiales como llantas, plástico o cartón y de paso contempla sanciones con multa tipo 4, equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, está contenida en un decreto.

Más de 3.500 miembros de la fuerza pública estarán en los 26 municipios del departamento de Sucre garantizando la tranquilidad y seguridad en esta época; y el Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Sucre incrementó sus operativos en vías y establecimientos para frenar la ilegalidad en licores, cigarrillos y cervezas.