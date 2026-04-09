En horas de la tarde de este miércoles 8 de abril se perpetró un ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido. El hecho de sangre ocurrió en el barrio Villarrica II, ubicado en el municipio de Malambo.

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Se conoció que la víctima fatal fue identificada como Reynaldo Enrique Ospino Caguano, de 47 años de edad, mientras que le lesionado responde al nombre de Silfredo Ospino Contreras, de 25 años.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, a eso de las 5:50 p. m., las víctimas se encontraban jugando cartas en la carrera 1C con calle 20, en un lugar conocido como ‘La Caleta del Indio’.

En ese momento, ambos fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, los atacó balazos, causándole la muerte a Ospino Caguano.

Tras el tiroteo, Ospino Contreras fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica Campbell de Malambo, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Hasta el momento se desconocen las causas del violento ataque a bala. No obstante, el crimen se habría perpetrado, al parecer, por el control del tráfico de estupefacientes.